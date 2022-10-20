Як повідомляє Politeka.net , український репер і продюсер Потап (справжнє ім'я - Олексій Потапенко ) не вперше радує патріотичними треками на підтримку ЗСУ, присвячуючи свої композиції також і перемозі України над російським окупантом.

Наприклад, він вирішив порадувати користувачів мережі новим треком і зробив "подарунок" путінському пропагандисту володимиру соловйову, якому 20 жовтня виповнюється 59 років. Ролик був опублікований на сторінці музиканта в Instagram.

Зокрема, Потап присвятив матюку одному з найпопулярніших пропагандистів Росії - володимиру соловйову. У ньому брехливого і мерзенного рупора кремля називають "довбою".

"Вікіпедія пише, що 20.10 — день народження російського пропагандиста Соловйова. Вітань ця людина не заслуговує, а ось нагадування, ким вона є, зробити можна", - написав Потап у Instagram. Повністю прослухати трек із віковими обмеженнями 18+ можна на YouTube.

Користувачам мережі припав до душі трек про улюбленого пропагандиста росіян: "Нехай горить він у пеклі, а пісня просто вогонь", "Терміново поставлю собі на рінгтон", "Потап, перестань ставити цю пісню, бо ще два дні в голові крутиться в мене ходжу і співаю, сусідів лякаю", "Круто, хоч хтось про нього у відкриту правду сказав. Молодець Потап".

Нагадаємо, Потап різко висловився про повернення "Голосу країни" в розпал війни.

Як Politeka повідомляла, Потап після повернення в Україну розповів про свою рідкісну хворобу.

Також Politeka писала, Потапа рознесли після спроби виправдатись за Іспанію.



