Как сообщает Politeka.net, украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) не первый раз радует патриотическими треками в поддержку ВСУ, посвящая свои композиции также и победе Украины над российским оккупантом.

К примеру он решил порадовать пользователей сети новым треком и сделал "подарочек" путинскому пропагандисту владимиру соловьеву, которому 20 октября исполняется 59 лет. Ролик был опубликован на странице музыканта в Instagram.

В частности, Потап посвятил матерную песню одному из самых популярных пропагандистов рф - владимиру соловьеву. В нем лживого и мерзкого рупора кремля называют "довбой**ом".

"Википедия пишет, что 20.10 — день рождения российского пропагандиста Соловьева. Поздравлений этот человек не заслуживает, а вот напоминание, кем он есть, сделать можно", - написал Потап в Instagram. Полностью прослушать трек с возрастными ограничениями 18+ можно на YouTube.

Пользователям сети пришелся по душе трек о любимом пропагандисте россиян: "Пусть горит он в аду, а песня просто огонь", "Срочно поставлю себе на рингтон", "Потап, перестань ставить эту песню, а то ещё два дня в голове кружится у меня, хожу и пою, соседей пугаю", "Круто, хоть кто-то о нем в открытую правду сказал. Молодец Потап".

Напомним, Потап резко высказался о возвращении "Голос країни" в разгар войны.

Как Politeka сообщала, Потап после возвращения в Украину рассказал о своей редкой болезни.

Также Politeka писала, Потапа разнесли после попытки оправдаться за Испанию.



