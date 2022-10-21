Як повідомляє Politeka.net, 53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес намагається в кожній рекламі та кліпі показувати свої найкращі образи. Для того, щоб підкреслити молодший вигляд Лопеч намагається зробити все можливе.

На цей раз Дженніфер покрасувалася перед камерою в басейні, блищачи при цьому в маленькому купальнику з безліччю каменів і блискіток. Акцент був незмінно зроблений саме на стані шкіри зірки та її фігурі.

Лопес пишається тим, що виглядає значно молодшим за свої роки, тому всіляко підкреслює факт того, як вона харчується і займається для цих форм: "Ніби знову найкращі двадцять" - пишуть у мережі.

Раніше Дженніфер Лопес позувала без перуки і з короткими пухнастими кучерями, в досить скромному вбранні і без яскравого макіяжу. Особливо фанати змогли звернути увагу на незвичний стиль.

Це був перший фільм, який я продюсувала для Nuyorican Productions! Я дуже пишаюся цим. Ми пройшли довгий шлях… Чудова історія. Відмінний акторський склад. Чудова акторська гра. Дякую, що зібрали цей кліп» - висловилася Лопес.

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