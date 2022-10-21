Как сообщает Politeka.net, 53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес старается в каждой рекламе и клипе показывать свои лучшие образы. Для того, чтобы подчеркнуть моложавый вид Лопеч старается сделать все возможное.

В этот раз Дженнифер покрасовалась перед камерой в бассейне, блистая при этом в маленьком купальнике с множеством камней и блесток. Акцент был неизменно сделан именно на состоянии кожи звезды и ее фигуре.

Лопес гордится тем, что выглядит значительно моложе своих лет, поэтому всячески подчеркивает факт того, как она питается и занимается для этих форм: "Будто снова лучшие двадцать" - пишут в сети.

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Ранее Дженнифер Лопес позировала без парика и с короткими пушистыми локонами, в доволньо скромном наряде и без яркого макияжа. Особенно фанаты смогли обратить внимание на непривычный стиль.

«Это был первый фильм, который я продюсировала для Nuyorican Productions! Я очень горжусь этим. Мы прошли долгий путь… Отличная история. Отличный актерский состав. Отличная актерская игра. Спасибо, что собрали этот клип» - высказалась Лопес.

Напомним, "Оставайся собой": Melovin с сигаретой в зубах удивил неожиданным откровением.

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