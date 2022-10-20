Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівними фото та розповіла про свій новий проект – творчу майстерню для жінок Ukrainian Women Unity.

У своєму новому посту Ілона показала себе у новому світлому образі з незвичайним укладанням, а також виклала фотографії з чергової зустрічі її жіночого клубу. Зважаючи на кадри, на творчі вечори до танцівниці приходять і знаменитості, серед яких актриса Наталка Денисенко, телеведучі Валентина Хамайко, Неля Шовкопляс, Надія Матвєєва та інші.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла: "Кожний мій захід @uwu_gvozdeva - це творча майстерня талановитих, професійних, медійних особистостей, лідерів думок та поєднання жіночності, сили, натхнення, любові до улюбленої справи! Кожен раз, я зі своєю командою, намагаємось створити незабутню атмосферу, дати корисну і цікаву інформацію, порадувати жінок увагою, подарунками, вишуканими стравами і ще раз нагадати їм про те що, навіть у складні часи життя продовжується і тільки кожна з нас зараз вирішує як саме його проживати! Кого із відомих людей та лідерів думок Ви б хотіли зустріти на моєму наступному заході у якості спікера?".

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