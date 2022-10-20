Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательными фото и рассказала о своем новом проекте – творческой мастерской для женщин Ukrainian Women Unity.

В своем новом посте Илона показала себя в новом светлом образе с необычной укладкой, а также выложила фотографии с очередной встречи ее женского клуба. Судя по кадрам, на творческие вечера к танцовщице приходят и знаменитости, среди которых актриса Наталка Денисенко, телеведущие Валентина Хамайко, Неля Шовкопляс, Надежда Матвеева и другие.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала: "Каждое мое мероприятие @uwu_gvozdeva – это творческая мастерская талантливых, профессиональных, медийных личностей, лидеров мнений и сочетания женственности, силы, вдохновения, любви к любимому делу! Каждый раз, я со своей командой, стараемся создать незабываемую атмосферу, дать полезную и интересную информацию, порадовать женщин вниманием, подарками, изысканными блюдами и еще раз напомнить им о том, что даже в сложные времена жизнь продолжается и только каждая из нас сейчас решает, как именно его проживать! Кого из известных людей и лидеров мнений Вы хотели бы встретить на моем следующем мероприятии в качестве спикера?".

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