Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Саша виклала незвичайні кадри, на яких показала, як зараз виглядає.

Так, на нових знімках Олександра знято в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася в темно-зеленому вбранні з білим мереживним декором, який підкреслив її схудлу фігуру. Довге волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Зарицька наголосила, що за вісім місяців війни у ​​неї змінився погляд. "За ці 8 місяців змінився погляд", – написала артистка. А шанувальники одразу почали коментувати її нові фото: "Красуня, так, ти змінилася", "Чарівна", "Красуня", "Ой, так. Днями з Юлією Саніною про це говорили. У всіх нас. Це не приховати вже" , "Красуня", "Саша, коли концерт у Варшаві?", "Яка ви гарна!".

Нагадаємо, "Ви неймовірні": Зарицька з KAZKA вирушила підкорювати Японію, фото.

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