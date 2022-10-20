Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу знаменитість поділилася кадром, на якому з'явилася в новому стилі.

На новій фотографії Ірина знята, сидячи на стільці в незвичайній позі. Перед камерою вона з'явилася у стильному шкіряному костюмі відтінку молочного шоколаду, а під піджаком у неї чорний топ. Волосся продюсера зібрано в акуратний хвіст з кількома пасмами, які обрамляють овал обличчя, а на обличчі гарний макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації Горова написала: " Все обнуляється. Теперішнє нагадує мені старт у грі, правила якої ніхто поки не знає". А шанувальники відразу почали коментувати її новий пост: "Дякую за корисну інформацію!", "Хто не зупиниться, обов'язково знайде новий шлях!", "Згодна з кожним словом! Дякую", "Чарівна жінка", "Ух ти!", "Одно точно, що зараз потрібно працювати ще більше", "Я люблю тебе", "Ти прекрасна".

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