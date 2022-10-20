Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу артистка здивувала кадрами зі свого вуличного концерту для українських захисників.

Як видно, на відео Ярослава знято під час виступу прямо у дворі військового госпіталю. А її глядачами стали пацієнти-військові, медперсонал та прості перехожі. Перед камерою співачка з'явилася у незвичайному образі – вузьких джинсах із яскравими жовтими туфлями та короткою ліловою блузою з об'ємними рукавами. Довге волосся співачки завите і пишними локонами спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації SLAVIA розповіла про цей свій виступ: "Для мене велика честь виступати перед нашими захисниками. Заспівала пісень для героїв, які зараз проходять реабілітацію у військовому госпіталі, і подякувала за службу та героїзм! Концерт організувала @marina_globaltravel, яка завжди відвідує наших героїв у госпіталях. Мариночко, дякую тобі за добре серце".

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