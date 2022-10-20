Як повідомляє Politeka.net, група "Kazka" прилетіла до Японії. Солістка Олександра Зарицька зазначила, що вони мають щільний графік. Вони не лише даватимуть благодійні концерти, а й зустрічатимуться з важливими людьми. Декілька кадрів з Японії Олександра Зарицька опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні завітали до посла України в Японії Сергія Корсунського. Хто не знайомий – повірте, справжній суперстар дипломатії України", - поділилася співачка враженнями від зустрічі.
Олександра Зарицька також поділилася, що вона буквально закохана у Японію. Для неї це європейська країна, з незвичайними людьми навколо, теплими зустрічами та абсолютною підтримкою.
"Попереду ще кілька днів і безліч справ, зустрічей, дипломатичних та культурних місій. Але точно знаю, ця подорож назавжди в серці", - додала Олександра Зарицька.
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Крім того, вона опублікувала кілька кадрів зі своєї поїздки, де поділилася пам'ятними моментами з українського посольства в Японії. Також Олександра Зарицька засвітила шпальту місцевої газети, яка присвятила статтю приїзду гурту та їх місії.
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