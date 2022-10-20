Олександра Зарицька опублікувала кілька кадрів зі своєї поїздки, де поділилася пам'ятними моментами українського посольства.

Як повідомляє Politeka.net, група "Kazka" прилетіла до Японії. Солістка Олександра Зарицька зазначила, що вони мають щільний графік. Вони не лише даватимуть благодійні концерти, а й зустрічатимуться з важливими людьми. Декілька кадрів з Японії Олександра Зарицька опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні завітали до посла України в Японії Сергія Корсунського. Хто не знайомий – повірте, справжній суперстар дипломатії України", - поділилася співачка враженнями від зустрічі.

Олександра Зарицька також поділилася, що вона буквально закохана у Японію. Для неї це європейська країна, з незвичайними людьми навколо, теплими зустрічами та абсолютною підтримкою.

"Попереду ще кілька днів і безліч справ, зустрічей, дипломатичних та культурних місій. Але точно знаю, ця подорож назавжди в серці", - додала Олександра Зарицька.

Крім того, вона опублікувала кілька кадрів зі своєї поїздки, де поділилася пам'ятними моментами з українського посольства в Японії. Також Олександра Зарицька засвітила шпальту місцевої газети, яка присвятила статтю приїзду гурту та їх місії.

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