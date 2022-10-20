Александра Зарицкая опубликовала несколько кадров со своей поездки, где поделилась памятными моментами из украинского посольства.

Как сообщает Politeka.net, группа "Kazka" прилетела в Японию. Солистка Александра Зарицкая отметила, что у них плотный график. Они не только будут давать благотворительные концерты, но также встретяться с важными людьми. Несколько кадров из Японии Александра Зарицкая опубликовала на своей странице в Instagram.

"Сегодня посетили посла Украины в Японии Сергея Корсунского. Кто не знаком – поверьте, настоящий суперстар дипломатии Украины", - поделилась певица впечатлениями от встречи.

Александра Зарицкая также поделилась, что она буквально влюбленная в Японию. Для нее это евероятная страна, с необыкновенными людьми вокруг, теплыми встречами и абсолютной поддержкой.

"Впереди еще несколько дней и множество дел, встреч, дипломатических и культурных миссий. Но уж точно знаю, это путешествие навсегда в сердце", - добавила Александра Зарицкая.

Кроме того, она опубликовала несколько кадров со своей поездки, где поделилась памятными моментами из украинского посольства в Японии. Также Александра Зарицкая засветила шпальту местной газеты, которая посвятила статью приезду группы и их миссии.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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