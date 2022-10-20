Популярна українська телеведуча та співведуча Юрія Горбунова минулого сезону шоу "Танців із зірками" Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вийшла заміж і тепер живе на дві країни – Україну та Швейцарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу знаменитість поділилася відео, на якому показала дивовижний храм у Барселоні, де їй пощастило побувати.

За словами Іванки, вона бачила цей храм раніше, але тільки зовні, і тоді він здався їй похмурим, сірим та перевантаженим деталями. Однак її думка про це місце кардинально змінилася, коли вона побувала всередині. Власне, на відео телезірка показала, який цей храм красивий і світлий.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "

Ззовні він колись мені здався сірим та масивним, перенавантаженим деталями. Але те, що я побачила всередині храму… Це щось неймовірне! Вітражі, крізь скло яких пробивається сонечко та освітлює храм різними кольорами. Могутні колони, що нагадують дерева. Клуатр Святої Діви Розарії, де стіни прикрашені кам‘яними трояндами. Стільки деталей, зроблені людськими руками. Тут вражає все. Щоб дійсно оцінити грандіозність замислу творця Антоніо Гауді та відчути, яку енергетику вкладено у це місце, треба справді побувати всередині. А у вас було таке, що перше враження про щось було хибним, а потім змінювалося навпаки? Чи це лиш у мене таке буває?".

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