Популярная украинская телеведущая и соведущая Юрия Горбунова в прошлом сезоне шоу "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая недавно вышла замуж и теперь живет на две страны – Украину и Швейцарию, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость поделилась видео, на котором показала удивительный храм в Барселоне, где ей посчастливилось побывать.

По словам Иванки, она видела этот храм раньше, но только снаружи, и тогда он показался ей мрачным, серим и перегруженным деталями. Однако, ее мнение об этом месте кардинально изменилось, когда она побывала внутри. Собственно, на видео телезвезда и показала, какой этот храм красивый и светлый.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Снаружи он мне когда-то показался серым и массивным, перегруженным деталями. Но то, что я увидела внутри храма… Это что-то невероятное! Витражи, сквозь стекло которых пробивается солнышко и освещает храм разными цветами. Могучие колонны, напоминающие деревья. Клуатр Святой Девы Розарии, где стены украшены каменными розами. Столько деталей сделаны человеческими руками. Здесь поражает все. Чтобы действительно оценить грандиозность замысла создателя Антонио Гауди и почувствовать, какая энергетика вложена в это место, нужно побывать внутри. А у вас было такое, что первое впечатление о чем-то было ложным, а потом менялось наоборот? Или это у меня такое бывает?".

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