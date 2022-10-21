Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян – успішна американська модель та блогер, яка намагається доводити фанатам корисність свого бренду. Кім займається одягом та білизною, тому часто робить на ньому акцент.

Так, цього разу Кардаш'ян опублікувала відео в Instagram, у якому показала, як виглядає її обличчя без макіяжу. Також вона показала, як користуватися одним із продуктів бренду SKKN, наносячи його на обличчя та шию.

«Втирання продуктів може розтягнути шкіру, зруйнувати колаген та еластин, і завадити правильному вбиранню. Натомість нанесення тонера, сироваток і зволожуючих засобів рухами, що поплескують, не тільки менш ушкоджує структуру шкіри, а й стимулює кровотік і лімфодренаж, а також допомагає запобігти утворенню катишків» - розповіла Кім.

Також ми писали, досить довго в ефір виходить сімейне реаліті-шоу із сестрами Кардаш'ян-Дженнер, тому кожна зі скандальної родини має своїх шанувальників.

Нещодавно Кім представила новий кадр як анонс чергового випуску про їхнє життя. Кардаш'ян вдалося привернути увагу досить швидко, багато хто обговорив зовнішній вигляд таких різних сестер.

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