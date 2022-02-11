Знаменитая американская дива Ким Кардашьян пришла на тренировку в зал в обтягивающем наряде собственного бренда.

Как пишет Politeka.net, известная на весь мир телезвезда, светская львица и бизнесвумен впечатлила поклонников новым снимком из тренажерного зала.

Как известно, у Ким есть собственный бренд одежды, который она активно развивает. Изначально бренд специализировался на выпуске удобного нижнего белья для женщин с разными типами фигуры, однако в нем стали появляться и другие элементы одежды.

На этот раз Кардашьян продемонстрировала на себе облегающий комбинезон для спорта. Наряд приятного голубого цвета обтянул фигуру модели, подчеркнув все ее изгибы. Ким стояла на фоне тренажеров с бутылкой воды в руках, будто только что закончила тренировку.

«Подними голову, а то корона упадет», - подписала снимок Кардашьян.

Ее поклонники не смогли пройти мимо. При этом в комментариях заметили, что тренажеры за талией модели выглядят «погнутыми», что указывает на неудачную обработку фото.

«Стареешь наоборот», »Лучшая», «Красотка», «Какая крошка», «Абсолютно великолепная, но банальная подпись», «Идеально подходит», «Мы любим королеву фитнеса», «Тот, кто это фотошопил, плохо сделал свою работу», «Только не волнистый фон», «То, как металл гнется за твоей талией, восхитительно», - пишут люди.

Напомним, Ким Кардашьян в микро-купальнике впечатлила новым стилем.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян высмеяли из-за поведения в примерочной с ребенком.

Также Politeka писала, что Кардашьян после пижамы и купальников примерила неожиданный образ, все в черном.