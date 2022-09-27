Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне заменила Тину Кароль в шоу "Танців з зірками", часто делится с поклонниками новостями о своей жизни в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила фото со светского раута, куда пришла вместе с мужем-миллионером.

На новых фотографиях Иванку можно увидеть в роскошном цветастом платье интересного фасона, которое подчеркнуло ее изящные формы. Свой образ она дополнила бежевым клатчем и лодочками на шпильках в тон. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий элегантный макияж. Муж звезды тоже нарядился в светлое, он нежно прижимается к молодой жене на снимках.

В подписи к публикации Онуфрийчук рассказала: "Мир меняется вокруг тебя, когда ты совершаешь добрые дела. На днях мы с семьей посетили ежегодный фестиваль классической музыки Septembre Musical в Швейцарии. Вечер был для нас особенным, ведь мой фонд был одним из партнеров этого мероприятия. Мы впервые познакомили людей с ivAlive. Для меня это было очень волнительно, ведь до этого я представляла фонд только на своем Дне рождения, в кругу родных и близких. А тут о моем добром деле узнало так много новых людей. Мне с нетерпением хочется начать работу фонда и делать те добрые дела, которые мы запланировали".

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