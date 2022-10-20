Часу у дівчини багато, тому дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова гуляє із сином місцевістю та ділиться яскравими знімками з шанувальниками.

Як повідомляє Politeka.net , українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом перебуває в Ізраїлі, де планує пробути цілий місяць. Туди вона поїхала до своєї сестри та племінників.

Часу у дівчини багато, тому вона гуляє із сином місцевістю і ділиться яскравими знімками з шанувальниками. Кілька годин тому вона показала в Інстаграм кадри зі свята її племінників.



Зокрема сім'я відзначала день народження дітей. Племінниці Катерини Репяхової виповнилося шість років, а племінницю чотири роки. Батьки красиво прикрасили будинок безліччю повітряних ку

льок яскравих кольорів, а також розвішали плакати з будь-якими героями дітей. Цього святкового дня дітлахів нарядили в елегантне вбрання та запросили на свято їхніх друзів.

Сама Катерина обрала для урочистостей красиву рожеву сукню зі спущеними рукавами-воланами, прикрашену рюшами. Образ заповнили білі лофери, годинники та прикраси.

"Нехай ці фотографії не ідеальні, а з Йосією взагалі немає 😁 але вони такі дорогі серцю ❤️ Габушці 6, а Йосику 4. Мазаль тов, наші дітки! Щаслива бути поряд і ціную нашу родину", - підписала фото Катерина Репяхова.

Нагадаємо, молода дружина Павлика похвалилася розвагами в Ізраїлі без чоловіка.

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Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похизувалась планами на відпустку.