Времени у девушки много, поэтому жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова гуляет с сыном по местности и делится яркими снимками с поклонниками.

Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом находится в Израиле, где планирует пробыть целый месяц. Туда она поехала к своей сестре и племянникам.

Времени у девушки много, поэтому она гуляет с сыном по местности и делится яркими снимками с поклонниками. Несколько часов назад она показала в Инстаграм кадры из праздника ее племянников.



В частности, семья отмечала день рождения детей. Племяннице Екатерины Репяховой исполнилось шесть лет, а племянницу четыре годика. Родители красиво украсили дом множеством воздушных шариков ярких цветов, а также развесили плакаты с любыми героями детишек. В этот праздничный день детишек нарядили в элегантные наряды и пригласили на праздник их друзей.

Сама Екатерина выбрала для торжества красивое розовое платье со спущенными рукавами-воланами, украшенное рюшами. Образ ополнили белые лоферы, часики и украшения.

"Пусть эти фотографии не идеальны, а с Йосёй вообще нет 😁 но они так дороги сердцу ❤️ Габушке 6, а Йосику 4. Мазаль тов, наши детки! Счастлива быть рядом и ценю нашу семью", - подписала фото Екатерина Репяхова.

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.