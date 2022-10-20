Популярний український музикант, колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородний), який нещодавно пішов із продюсерського центру Потапа і днями презентував дуетний трек зі співачкою Ганною Трінчер, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу артист виклав фото із військовими та звернувся до українців за допомогою.

На нових знімках Олексій зображений у Києві, а на одному зі знімків ще й зі своїми друзями, один із яких у військовій формі. У підписі до публікації артист розповів, що вони зараз збирають кошти на позашляховики для однієї з військових частин, тож попросив шанувальників приєднуватися.

"Вони можуть знищити сотні одиниць нашої техніки, але нашу єдність і не підкорення їм не зламати! Збір на позашляховики для В/Ч мого друга – у шапці профілю. Хлопці перебувають у надскладних умовах, їм терміново потрібні нові автомобілі", - написав Позитив залишив реквізити.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію музиканта: "Все буде Україна. Разом до перемоги", "Зроблено", "Допоможемо", "Україна переможе", "Зроблено", "Позитив, обожнюю тебе", "Слава Україні", "Дай Бог світу! Слава Україні! Героям Слава", "Молодець, сонечко", "Як там з електрикою справи?", "Ти такий гарний".

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