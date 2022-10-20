Популярный украинский музыкант, бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородный), который недавно ушел из продюсерского центра Потапа и на днях презентовал дуэтный трек с певицей Анной Тринчер, часто радует поклонников яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фото с военными и обратился к украинцам за помощью.

На новых снимках Алексей запечатлен в Киеве, а на одном из снимков еще и со своими друзьями, один из которых в военной форме. В подписи к публикации артист рассказал, что они сейчас собирают средства на внедорожники для одной из воинских частей, так что попросил поклонников присоединяться.

"Они могут уничтожить сотни единиц нашей техники, но наше единство и не покорение им не сломить! Сбор на внедорожники для В/Ч моего друга – в шапке профиля. Ребята находятся в сверхсложных условиях, им срочно нужны новые автомобили", - написал Позитив и оставил реквизиты.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию музыканта: "Все будет Украина. Вместе к победе", "Сделано", "Поможем", "Украина победит", "Сделано", "Позитив, обожаю тебя", "Слава Украине", "Дай Бог мира! Слава Украине! Героям Слава", "Молодец, солнышко", "Как там с электричеством дела обстоят?", "Ты такой красивый".

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