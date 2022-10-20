Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця шоу "Холостяк", де був головним героєм Михайло Заливако. Дівчині вдалося перемогти на проекті і пара зустрічалася понад рік. Але після початку війни пара розійшлася і Анна перебувала у Лондоні, де ховалася від жахів війни. При цьому у мами Богдан залишився кіт колишнього бойфренда Анни.

Проте Богдан стала досить популярною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграм. Там Ганна ділиться багатьма особистими кадрами, а цього разу зірка вирішила показати фігуру у лосинах та топіці. Зірка зробила селфі, прикривши обличчя телефоном.

"Сьогодні за розкладом йога", - зазначила Ганна у сторіс.

До цього Богдан показала місце, де почувається щасливою.

"Те місце де почуваюся щасливим, те місто де почуваюся вдома, і країна, яку я люблю", - написала зірка.

Нагадаємо, знову "холостячка" Ганна Богдан похизувалась, з ким веселиться на відпочинку без Заливака

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Заливако несподівано похвалився фотосесією з екс-коханою Анною Богдан у "його" одязі

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан влаштувала стильну зйомку посеред міста .



