Як пише Politeka.net, Ганна Богдан – учасниця шоу "Холостяк", де був головним героєм Михайло Заливако. Дівчині вдалося перемогти на проекті і пара зустрічалася понад рік. Але після початку війни пара розійшлася і Анна перебувала у Лондоні, де ховалася від жахів війни. При цьому у мами Богдан залишився кіт колишнього бойфренда Анни.
Проте Богдан стала досить популярною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграм. Там Ганна ділиться багатьма особистими кадрами, а цього разу зірка вирішила показати фігуру у лосинах та топіці. Зірка зробила селфі, прикривши обличчя телефоном.
"Сьогодні за розкладом йога", - зазначила Ганна у сторіс.
До цього Богдан показала місце, де почувається щасливою.
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"Те місце де почуваюся щасливим, те місто де почуваюся вдома, і країна, яку я люблю", - написала зірка.
Нагадаємо, знову "холостячка" Ганна Богдан похизувалась, з ким веселиться на відпочинку без Заливака
А ще Politeka писала, що "Холостяк" Заливако несподівано похвалився фотосесією з екс-коханою Анною Богдан у "його" одязі
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан влаштувала стильну зйомку посеред міста .