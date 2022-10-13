Победительница одного из сезонов "Холостяка" Анна Богдан показала, как сейчас проходят ее будни без Заливако.

Как пишет Politeka.net, бизнемен из Харькова и главный герой романтического шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако выбрал в качестве победительницы проекта Анну Богдан. Вместе пара была более года и жила в одной квартире вместе с домашними любимцами.

Сейчас Анна не рассказывает о причинах расставаний с мужчиной, сменила прическу и отправилась на специальный полезный отдых с подругами.

Также она стала чаще показывать, чем занимается вне Инстаграм и как приводит себя в порядок.

«Сидеть и слушать природу. Шум водопада, пение птиц, солнечные лучики. В горах погода меняется очень быстро» - подметила Анна вместе с подружками на отдыхе.

Напомним, после расставания Анны и Михаила комментариев о переменах никто из них не давал и пара предпочла ничего не говорить. Однако Анна появилась на дне рождения Михаила и удивила поклонников.

В этот раз стало известно, что Анна также принимает участие в рекламе нового проекта Заливако - он решил создать свою коллекцию одежды, о чем активно рассказывает.

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