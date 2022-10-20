Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк", где был главным героем Михаил Заливако. Девушке удалось победить на проекте и пара встречалась больше года. Но после начала войны пара разошлась и Анна находилась в Лондоне, где пряталась от ужасов войны. При этом у мамы Богдан остался кот бывшего бойфренда Анны.
Зато Богдан стала довольно популярной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. Там Анна делится многими личными кадрами, а в этот раз звезда решила показать фигуру в лосинах и топике. Звезда сделала селфи, прикрыв лицо телефоном.
"Сегодня за расписанием йога", - отметила Анна в сторис.
До этого Богдан показала место, где чувствует себя счастливой.
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"То место где чувствую себя счастливым, тот город где чувствую себя дома, и страна которую я люблю", - написала звезда.
Напомним, снова "холостячка" Анна Богдан похвасталась, с кем веселится на отдыхе без Заливако
А еще Politeka писала, что "Холостяк" Заливако неожиданно похвастался фотосессией с экс-возлюбленной Анной Богдан в "его" одежде
Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан устроила стильную съемку посреди города