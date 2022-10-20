Антоніна Хижняк також зізналася, що докоряє собі за те, що мало часу проводила з сином.

Українська актриса Антоніна Хижняк, яка прославилася у 2020 році завдяки ролі Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша", розповіла чому їй довелося віддати 5-річного сина Максима. Зокрема, артиста була на якийсь час розлучена з сином, але це було необхідно. Про це вона розповіла у "ЖВЛ".

Так, Антоніна Хижняк змушена була відправити хлопчика на евакуацію з його батьком до Тернополя. Близько трьох тижнів мама не бачила сина, а коли приїхала, здивувалася його реакція на сирену повітряної тривоги.

"Просто я розуміла, що я їхати не хочу, але й дитину з собою залишати в заручниках теж я не можу. Я приїжджаю, там саме включається сирена, і він так: "Ах, знову сирена, коли вже путін здохне!". Я так: "Добре Тернопіль так, виховує". Знає, що росія ворог. Знає, чого сирени, бо летять ракети. І знає звідки. Він не знає, "звідки готувався напад", але це таке", - сказала Хижняк.

Антоніна Хижняк також зізналася, що докоряє собі за те, що мало часу проводила із сином через напружений графік зйомок, проте зараз, коли українська кіноіндустрія припинилася, вона набагато більше часу приділяє Максиму.

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