Телеведущая выразила публично свою реакцию на выступление Повалий в россии на День победы.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая бурно отреагировала на выступление Повалий в россии. Как стало известно ранее, украинская певица выступила на концерте ко Дню победы в россии и исполнила песню "Рушник" на украинском языке. При этом за ее спиной на экране было изображение украинского флага.

Эта "выходка" Повалий возмутила Осадчую. Телезвезда в своих Instagram-сторис предложила лишить украинского гражданства Повалий.

"На концерте ко Дню победы в россии Таисия Повалий поет "Пісню про рушник". Это уже даже не описывается словом п….ц. Тема лишения гражданства актуальная", - написала Осадчая.

Отметим, что возмущение Повалий вызвала не только у украинских звезд, но и у пользователей сети. Ранее ее выступление в россии прокомментировали украинцы в телеграмм-канале "Боже, яке кончене".

"Такое лицемерие, я в шоке", "Какая стыдоба", "Кощунство, лицемерие", "Проблеяла от испуга", "Нет слов", "Мумия", "Так просто, такой цинизм, капец, слов нет", "Циничные мрази", - написали в сети.

Напомним, Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала свою бабушку-красотку: "Имеет большую мечту".

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