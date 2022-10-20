Антонина Хижняк также призналась, что корит себя за то, что мало времени проводила с сыном.

Украинская актриса Антонина Хижняк, которая прославилась в 2020 году благодаря роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша", рассказала почему ей пришлось отдать 5-летнего сына Максима. В частности, артиста была на время разлучена с сыном, но это было необходимо. Об этом она рассказала в "ЖВЛ".

Так, Антонина Хижняк вынуждена была отправить мальчика в эвакуацию с его отцом в Тернополь. Около трех недель мама не видела сына, а когда приехала, удивилась его реакции на сирену воздушной тревоги.

"Просто я понимала, что я ехать не хочу, но и ребенка с собой оставлять в заложниках тоже я не могу. Я приезжаю, там как раз включается сирена, и он так: "Ах, снова сирена, когда уже путин сдохнет!". Я так: "Хорошо Тернополь так, воспитывает". Знает, что россия враг. Знает, чего сирены, потому что летят ракеты. И знает откуда. Он не знает, "откуда готовилось нападение", но это такое", — сказала Хижняк.

Антонина Хижняк также призналась, что корит себя за то, что мало времени проводила с сыном из-за напряженного графика съемок, однако сейчас, когда украинская киноиндустрия приостановилась, она гораздо больше времени уделяет Максиму.

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