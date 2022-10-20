Тіна Кароль показала одразу кілька цікавих нарядів на своєму концерті у Канаді.

Українська співачка Тіна Кароль кілька тижнів займалася туром Америкою, а зараз вирушила до Канади, де активно подорожує з концертами. Артистка довгий час уже не живе вдома, проте продовжує підтримувати зв'язок з близькими.

Українська співачка Тіна Кароль у Instagram 19 жовтня опублікувала добірку знімків, зроблених на концерті на підтримку України у Торонто (Канада).

"Надзвичайно вдячна кожному погляду, дотику... До зустрічі!" – написала вона.

«Хочеться прокинутися одного ранку і побачити такий самий пост, але з концертів в Україні 💔; Хочеться обійняти Тіну 🛐; Найкраща ❤️мрію вже побачити такі фото з концертів в Україні 🤍; Дякую за чуттєвий виступ у Торонто!; Ви найкраща; Неперевершена ❤️🙌» - відповідають у мережі.

Раніше Тіна Кароль зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом України у Канаді Юлією Кузнєцовою. Зустріч відбулася у форматі zoom конференції перед сольним концертом Кароль у Торонто.

Під час розмови співачка та пані Посол обговорили принцип «м'якої сили» в інформаційній сфері.

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