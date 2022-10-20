Тина Кароль показала сразу несколько интересных нарядов на своем концерте в Канаде.

Украинская певица Тина Кароль несколько недель занималась туром по Америке, а сейчас отправилась в Канаду, где активно путешествует с концертами. Артистка долгое время уже не живет дома в Киеве, однако продолжает поддерживать связь с близкими.

Украинская певица Тина Кароль в Instagram 19 октября опубликовала подборку снимков, сделанных на концерте в поддержку Украины в Торонто (Канада).

"Чрезвычайно благодарна каждому взгляду, прикосновению… До встречи!" – написала она.

«Хочется проснуться однажды утром и увидеть точно такой же пост, но с концертов в Украине 💔; Хочется обнять Тину 🛐; Лучшая ❤️мечтаю уже увидеть такие фото с концертов в Украине 🤍; Спасибо за чувственное выступление в Торонто!; Вы лучшая; Непревзойденная❤️🙌» - отвечают в сети.

Ранее Тина Кароль встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде Юлией Кузнецовой. Встреча прошла в формате zoom конференции перед сольным концертом Кароль в Торонто.

Во время разговора певица и госпожа Посол обсудили принцип «мягкой силы» в информационной сфере.

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