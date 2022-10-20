Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця шоу "Холостяк", де був головним героєм Михайло Заливако, разом із ним вона будувала стосунки близько року та жила разом в одному будинку. Також Ганна намагалася активно вести блог та показувати своє життя на огляд публіки.
«Давно хотіла, але якось не могла дійти. Боялася синців і думала, що буде дуже боляче. Сьогодні у мене було перше заняття з Пулл-денсу. Офігенно, ще хочу.
Але мені було мало танців, і я пішла на розтяжку. Енергії стало ще більше, ніж на початку тренування» - поділилася Ганна.
Раніше модель виклала кадри з нової осінньої фотосесії, на яких з'явилася стильний образ.
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Як видно, на нових фотографіях Ганна знята на прогулянці у Києві, куди вийшла у стильному образі. Пишне кучеряве волосся дівчини розпущене і недбало покладене, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди в об'єктив.
Нагадаємо, знову "холостячка" Ганна Богдан похизувалась, з ким веселиться на відпочинку без Заливака
А ще Politeka писала, що "Холостяк" Заливако несподівано похвалився фотосесією з екс-коханою Анною Богдан у "його" одязі
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан влаштувала стильну зйомку посеред міста .