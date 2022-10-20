Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - участница шоу "Холостяк", где был главным героем Михаил Заливако, вместе с ним она строила отношения около года и жила вместе в одном доме. Также Анна старалась активно вести блог и показывать свою жизнь на обозрение публики.
«Давно хотела, но как-то не могла дойти. Боялась синяков и думала, что будет очень больно. Сегодня у меня было первое занятие по Пулл-дэнсу. Офигенно, хочу еще.
Но мне было мало танцев и я пошла на растяжку. Энергии стало еще больше, чем вначале тренировки» - поделилась Анна.
Ранее модель выложила кадры из новой осенней фотосессии, на которых пояивлась в стильном образе.
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Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена на прогулке в Киеве, куда вышла в стильном образе. Пышные кудрявые волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж, она бросает загадочные взгляды в объектив.
Напомним, снова "холостячка" Анна Богдан похвасталась, с кем веселится на отдыхе без Заливако
А еще Politeka писала, что "Холостяк" Заливако неожиданно похвастался фотосессией с экс-возлюбленной Анной Богдан в "его" одежде
Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Богдан устроила стильную съемку посреди города