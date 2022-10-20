Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька кадрів, на яких показала стильний образ та похвалилася черговою подорожжю.

Як видно, на нових знімках Дашу знято на вулицях французької столиці Парижа. Перед камерою дівчина з'явилася у стильному аутфіті – на ній широкі світлі джинси, біла футболка з написами та короткий чорний жакет із сріблястими ґудзиками. Образ він доповнив невеликою чорною сумочкою, її волосся зібране в акуратний пучок на потилиці, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Дар'я у Парижі, версія 2.0". шанувальники відразу почали коментувати нове фото дівчини: "Така класна", "Жакет класний", "Шикарна, дуже сильно, і тобі цей образ дуже підходить", "Красуня", "Ну просто вау, Даша", "Дуже красива і стильна", "Тільки хотіла написати, Даша в Парижі", "Гарно в Парижі. Просто казкове місце", "Париж Вам підходить, поза сумнівом", "Стильно", "Яка краса", "Українки найкрасивіші та стильні".

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