Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила несколько кадров, на которых показала стильный образ и похвасталась очередным путешествием.

Как видно, на новых снимках Даша запечатлена на улицах французской столицы Парижа. Перед камерой девушка появилась в стильном аутфите – на ней широкие светлые джинсы, белая футболка с надписями и короткий черный жакет с серебристыми пуговицами. Образ он дополнила небольшой черной сумочкой, ее волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Дарья в Париже, версия 2.0". поклонники тут же принялись комментировать новое фото девушки: "Такая классная", "Жакет классный", "Шикарная, очень сильно, и тебе этот образ очень сильно подходит", "Красавица", "Ну просто вау, Даша", "Очень красивая и стильная", "Только хотела написать, Даша в Париже", "Красиво в Париже. Просто сказочное место", "Париж Вам подходит, несомненно", "Стильно", "Какая красота", "Украинки самые красивые и стильные".

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