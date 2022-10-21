Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка, яка є зіркою "Дизель шоу". Не забуває Булітко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами, де позувала поруч із загиблою Поплавською.
"Важко згадувати той день, коли тебе не стало. Дуже часто говорю з тобою, особливо зараз, коли Країна проходить страшні випробування. Але я знаю, що ти з нами допомагаєш своєю особливою енергією.
Відчуваю, що ти зараз сказала б:
"Все буде Україна". Люблю назавжди, Мариночко", - написала Булітко.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Світла пам'ять яскравій жінці, приголомшливій актрисі і талановитому педагогу .... Кілька років минуло, як її не стало, а я переглядаю номери з нею і для мене вона жива ....", "Назавжди в наших серцях", "Доброго світла і тепла її душі в іншому світі", "Це вже Марини немає 3 років? Боляче. Так не вистачає її. Назавжди в наших серцях".
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