Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая является звездой "Дизель шоу". Не забывает Булитко и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где позировала рядом с погибшей Поплавской.

"Трудно вспоминать тот день, когда тебя не стало. Очень часто говорю с тобой, особенно сейчас, когда Страна проходит страшные испытания. Но я знаю, что ты с нами и помогаешь своей особой энергией.

Чувствую, что ты сейчас сказала бы:

"Все будет Украина". Люблю навсегда, Мариночка", - написала Булитко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Светлая память яркой женщине,потрясающей актрисе и талантливому педагогу.... Несколько лет прошло,как её не стало, а я пересматриваю номера с ней и для меня она живая....", "Навсегда в наших сердцах", "Доброго света и тепла ее душе в другом мире", "Это уже Марины нет 3 лет? Больно. Так не хватает ее. Навсегда в наших сердцах".

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