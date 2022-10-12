Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая является звездой "Дизель шоу". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где учила вместе с коллегой Юлией Мотрук учит текст.

"Друзья, будут ли концерты, мы не знаем. Но текст учим", - написала Юлия.

Звезда демонстрировала телефон с текстом, который видимо и нужно выучить звездам.

А до этого Виктория Булитко обращалась к украинцам.

"Друзья! Множество людей сегодня хочет помочь Украине победить оккупантов. Ситуация требует от нас действовать оперативно и соблюдать логистику.

Итак, если ваше сообщество в США, Канаде, Австралии или откуда угодно решило отправить помощь в Украину, то протокол приведен ниже именно для вас", - написала Виктория.

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" засветилась в неожиданной компании и рассказала о своей неудаче

А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" после длительного молчания вышла на связь обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что опечаленная Булитко из "Дизель шоу" обратилась к украинцам, рассказав о беде



