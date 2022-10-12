Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица, которая является звездой "Дизель шоу". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами, где учила вместе с коллегой Юлией Мотрук учит текст.
"Друзья, будут ли концерты, мы не знаем. Но текст учим", - написала Юлия.
Звезда демонстрировала телефон с текстом, который видимо и нужно выучить звездам.
А до этого Виктория Булитко обращалась к украинцам.
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"Друзья! Множество людей сегодня хочет помочь Украине победить оккупантов. Ситуация требует от нас действовать оперативно и соблюдать логистику.
Итак, если ваше сообщество в США, Канаде, Австралии или откуда угодно решило отправить помощь в Украину, то протокол приведен ниже именно для вас", - написала Виктория.
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" засветилась в неожиданной компании и рассказала о своей неудаче
А еще Politeka сообщала, что Булитко из "Дизель шоу" после длительного молчания вышла на связь обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что опечаленная Булитко из "Дизель шоу" обратилась к украинцам, рассказав о беде