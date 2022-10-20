Як повідомляє Politeka.net , українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова виїхала разом із сином Михайлом за кордон. Очікувано, вона вирішила відвідати і найближчих родичів в Ізраїлі.
Катерина вирушила до племінників та своєї сестри, з якою підтримує добрі стосунки.
З нагоди свята вона підбирала подарунки малечі та показувала це в Інстаграм. Племінниці Катерини Репяхової виповнилося шість років, а племіннику чотири роки.
«Нехай ці фотографії не ідеальні, а з Йосей взагалі немає 😁 але вони такі дорогі серцю ❤️» - пише Катерина.
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У мережі підтримують: «Щаслива бути поряд і ціную нашу сім'ю 👨; Ви такі гарні».
Як можна помітити, Катерина активно показує у соціальній мережі, як проходять її будні та ділиться щасливими моментами.
«Коли твоя дитина щаслива, ти щаслива подвійно….❤️» - висловилася Катерина під атмосферними кадрами разом із малюком.
Нагадаємо, молода дружина Павлика похизувалась розвагами в Ізраїлі без чоловіка.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика вирішила на якийсь час розлучитися з чоловіком заради чергового відпочинку.
Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похвалилася планами на відпустку.