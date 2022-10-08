Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за музыканта Виктора Павлика. У пары недавно родился первенец - сын Михаил. Катя также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
А в этот раз Репяхова решила поболтать с фанатами.
"Сегодня буду отвечать", - написала Репяхова, приглашая украинцев к разговору.
"Катя, куда вы собираетесь путешествовать: Вы раньше писали, что на месяц едете", - спросил фанат.
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"Едем на море, но сначала к родным заедем", - написала Репяхова, поделившись также фотографией Михаила, который стоял у панорамного окна.
"Как вы познакомились со своим мужем?", - спросил еще один фанат.
"Приехала к нему на концерт в Николаев. Наши номера в отеле оказались соседними. Я на концерте подарила большой букет цветов и потом в отеле мы случано встретились. Виктор Павлик меня узнал", - призналась Репяхова в ответе.
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