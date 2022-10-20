Молодая жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как проходят ее будни заграницей.

Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова уехала вместе с сыном Михаилом заграницу. Ожидаемо, она решила посетить и самых близких ей родственников в Израиле.

Катерина отправилась к племянникам и своей сестре, с которой поддерживает хорошие отношения.

По случаю праздника она подбирала подароки малышам и показывала это в Инстаграм. Племяннице Екатерины Репяховой исполнилось шесть лет, а племяннику четыре годика.

«Пусть эти фотографии не идеальны, а с Йосёй вообще нет 😁 но они так дороги сердцу ❤️» - пишет Катерина.

В сети поддерживают: «Счастлива быть рядом и ценю нашу семью 👨‍; Вы так хороши».

Как можно заметить, Катерина активно показывает в социальной сети, как проходят ее будни и делится счастливыми моментами.

«Когда твой ребенок счастлив, ты счастлив вдвойне….❤️» - высказалась Катерина под атмосферными кадрами вместе с малышом.

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.