Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова уехала вместе с сыном Михаилом заграницу. Ожидаемо, она решила посетить и самых близких ей родственников в Израиле.
Катерина отправилась к племянникам и своей сестре, с которой поддерживает хорошие отношения.
По случаю праздника она подбирала подароки малышам и показывала это в Инстаграм. Племяннице Екатерины Репяховой исполнилось шесть лет, а племяннику четыре годика.
«Пусть эти фотографии не идеальны, а с Йосёй вообще нет 😁 но они так дороги сердцу ❤️» - пишет Катерина.
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В сети поддерживают: «Счастлива быть рядом и ценю нашу семью 👨; Вы так хороши».
Как можно заметить, Катерина активно показывает в социальной сети, как проходят ее будни и делится счастливыми моментами.
«Когда твой ребенок счастлив, ты счастлив вдвойне….❤️» - высказалась Катерина под атмосферными кадрами вместе с малышом.
Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.
Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.