Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова похвасталась отпуском заграницей и без супруга после того, как уехала с ребенком.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая прославилась после того, как начала встречаться с певцом Виктором Павликом. Девушка вышла замуж за артиста и продолжает поддерживать его концертную деятельность.

Катерина Репяхова для популярности выставляет в Инстаграм самые разные кадры вместе со своим супругом и их сыном Мишей. Сейчас в очередной раз она отправилась на отдых без супруга и показывает, как веселится.

В Израиле вместе с близкими она решила провести время вместе за прогулками, беседами и успела показать это в сети:

«Красивый тот Восток!» -коротко написала Катерина.

Репяхова с гордостью заявляет, что была влюблена в Павлика едва ли не с детства, поэтому ни о чем не жалеет. Пара сейчас воспитывает маленького сына Мишу, которого часто показывает на фото в сети.

«Впереди месяц разлуки с папой. Будем скучать 🥺» - пишет Репяхова под предыдущими кадрами.

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