Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая прославилась после того, как начала встречаться с певцом Виктором Павликом. Девушка вышла замуж за артиста и продолжает поддерживать его концертную деятельность.
Катерина Репяхова для популярности выставляет в Инстаграм самые разные кадры вместе со своим супругом и их сыном Мишей. Сейчас в очередной раз она отправилась на отдых без супруга и показывает, как веселится.
В Израиле вместе с близкими она решила провести время вместе за прогулками, беседами и успела показать это в сети:
«Красивый тот Восток!» -коротко написала Катерина.
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Репяхова с гордостью заявляет, что была влюблена в Павлика едва ли не с детства, поэтому ни о чем не жалеет. Пара сейчас воспитывает маленького сына Мишу, которого часто показывает на фото в сети.
«Впереди месяц разлуки с папой. Будем скучать 🥺» - пишет Репяхова под предыдущими кадрами.
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