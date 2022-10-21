Як пише Politeka.net , Катерина Кухар – відома українська прима-балерина, яка одружена з актором театру Олександром Стояновим. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Катерина поділилася кадрами, де була у білій сукні поряд із чоловіком.

"Рік минув з цієї зйомки, а здається, що минуле життя…"

Цей світ зцілить лише кохання…", - написала Кухар.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Найкрасивіша наша пара", "Кохання, кохання витримує все", "Чарівна якась, гарна пара", "Браво найкраща творча пара", "Красуня і розумничка наша!!))))) Сумуємо дуже!!! Хочемо бачити!!! і чути вас)))", "За це. гіркий час, коли. Думки за кінець світу і ніякої надії на щасливе завтра мрії тільки про СВІТ. Тільки. Мистецтво та Культура. Дають ковток свіжого

повітря", "Вибачте будь ласка мої помилки в українській мові. Адже це перша мова, якою я заговорила малюткою. У Ціскарідзе українська теж була першою мовою. Він мав няню з України".

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