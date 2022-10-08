Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танцв з зырками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото и своими переживаниями на восьмом месяце войны.

Как видно, на новой черно-белой фотографии Катя появилась в необычном образе, без пафоса и гламура. На ней светлая уютная толстовка с капюшоном, который она накинула на голову, ее волосы спрятаны под капюшоном, а на лице легкий макияж и серьезное выражение.

В подписи к публикации Кухар поделилась своими мыслями на восьмом месяце войны: "Еще полгода назад мы считали каждый день войны в надежде, что будем считать максимум недели. Но ушел 8 месяц... И единственное, что остается постоянным — это наша вера в ВСУ, которая только приумножается. Ценим, ждем хорошие новости с фронта и верим".

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