Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая возглавляет Киевский хореографический колледж, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась трогательными фото и видео, в которых показала будущее украинского балета.

В новой публикации можно увидеть маленьких учеников хореографического колледжа, которые подготовили представления ко Дню учителя. По словам Кати, когда она увидела маленьких воспитанников на сцене, которые только месяц учатся в колледже, то поняла, что будущее украинского балета в надежных руках.

"И вчера, когда я увидела выступления учеников пятого класса, которые месяц назад пришли к нам учиться, я поняла, будущее украинской балетной сцены в надежных руках. Эти дети любят и горят своим делом. Они живут балетом! И благодаря преподавателям колледжа, которые занимались подготовкой концерта, подготовили 16 номеров и презентовали их ко Дню учителя. Я очень рада, что вчера прозвучала настоящая украинская классика! Музыка легендарного композитора Скорульского из «Лісової пісні». Я поздравляю всех учителей и преподавателей! То зерно, которое вы закладываете у учеников и студентов сегодня, совсем скоро прорастет и даст красивые цветы!", - написала Кухар в подписи к публикации.

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