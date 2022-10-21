Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина, которая замужем за актером театра Александром Стояновым. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Екатерина поделилась кадрами, где была в белом платье рядом с мужем.

"Год прошел с этой съемки, а кажется, что прошлая жизнь…

Этот мир исцелит только любовь…", - написала Кухар.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Самая красивая наша пара", "Любовь, любовь выдерживает все", "Волшебная какая, красивая пара", "Браво самая лучшая творческая пара", "Красавица и умничка наша!!))))) Скучаем очень!!! Хотим видеть и слышать вас)))", "За это. горькое время, когда. Мысли за конец света и никакой надежды на счастливое завтра мечты только о МИРЕ. Только. Искусство и Культура. Дают глоток свежего

воздух", "Простите пожалуйста мои ошибки в украинском языке. A ведь это первый язык , на котором я заговорила малюткой. У Цискаридзе украинский тоже был первым языком. У него была няня с Украины".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" с мужем попала в неприятности и обратилась к украинцам

А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском

Также Politeka писала, что Кухар показала балетное будущее Украины, фото



