В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила шутку, посвященную подмоченной репутации самого богатого человека мира и его компании Tesla после ряда постов в Twitter, где Маск предложил "мирный" план завершения войны рф против Украины, повторив риторику кремлевских пропагандистов.
"- я уже подъехал, выходи!
- что за машина?
- Тесла)
- я не выйду.
pov: тот момент, когда нужно «делать ноги»… 😅", – написала Кухар под видео.
При этом на опубликованных Екатериной кадрах она садится не в Tesla, а в автомобиль Porsche и начинает дрифтовать.
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Поклонники судьи "Танців з зірками" посмеялись над актуальной шуткой, но не обошлось и без критики за шутки и показную роскошь в разгар войны:
"Люди гибнут на войне, Она торчит от жизни: Почему твой муж не идёт воевать….!";
"А-ха-ха! Класс! Катюша, это хит! 😄💪🏻";
"Так это же не тесла – можно выходить. Порш Тайкан пока норм";
"Сейчас Тесла после заявлений Маска 👇👇👇";
"Достойной женщине - достойную машину!❤️";
"Тонко и гениально 👏 браво 🔥";
"Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всем! Как лихо вы рулите! Это ведь не дублер?".
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