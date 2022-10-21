Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни кілька місяців жила в Іспанії, потім повернулася до Києва, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережі миле фото біля дзеркала та поділилася своїми емоціями.

На новій фотографії Настя знята, мабуть, на прогулянці. Перед камерою вона з'явилася у білій кофтині та світлій куртці на блискавках. Її пишні кучері розпущені і недбало покладені, а на обличчі немає макіяжу, лише легка чарівна посмішка.

У підписі до публікації Каменських написала: "Дозволити собі посміхатися. Дозволити собі займатися улюбленими справами. Дозволити собі радіти дрібничкам. Дозволити собі жити. А що ви останнім часом змогли собі дозволити? Чи можливо досі щось відкладаєте і вважаєте "не на часі"?".

Шанувальники не пройшли мимо і тут же почали коментувати нове фото артистки: "Боже, Настенька я так тебе люблю, і не перестаю тобою захоплюватися. Ти мій ідеал, дякую що ти просто є", "Справді, слід дозволити собі жити і радіти кожному дню", "Настя, від тебе віє теплом! Твоя посмішка так надихає!", "Ну якась красива дівчина!", "Мій еталон краси", "Так за вами скучили".

Нагадаємо, "Велика честь": екс-дружина Дзідзьо SLAVIA влаштувала вуличний концерт для українських захисників.

Як повідомляла Politeka, "Все обнуляється": екс-дружина Потапа Горова здивувала зміною іміджу, з'явилося фото.

Також Politeka писала, що "Змінився погляд": схудла Зарицька з KAZKA показала, як тепер виглядає, фото.