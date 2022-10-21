Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети милое фото у зеркала и поделилась своими эмоциями.

На новой фотографии Настя запечатлена, видимо, на прогулке. Перед камерой она появилась в белой кофточке и светлой курточке на молниях. Ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только легкая очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Каменских написала: "Разрешить себе улыбаться. Разрешить себе заниматься любимыми делами. Позволить себе радоваться безделушкам. Разрешить себе жить. А что вы в последнее время смогли позволить себе? Возможно ли до сих пор что-то откладываете и считаете "не ко времени"?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото артистки: "Боже, Настенька я так тебя люблю, и не перестаю тобой восхищаться. Ты мой идеал, спасибо что ты просто есть", "Действительно, следует позволить себе жить и радоваться каждому дню", "Настя, от тебя веет теплом! Твоя улыбка так вдохновляет!", "Ну какая красивая девушка!", "Мой эталон красоты", "Так за вами соскучились".

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