На своїй сторінці в Instagram Глущенко розмістила короткий, але емоційний пост, присвячений покійній артистці.
Нагадаємо, вранці 20 жовтня 2018 року автобус із акторами Дизель шоу, які поверталися з гастролів, врізався у вантажівку на Київщині. Марина Поплавська стала єдиною жертвою цієї аварії, вона загинула на 49-му році життя. Яна Глущенко тоді також зазнала травм та перенесла операцію на коліні.
"Лялюню, чотири роки без тебе… Якими вони були, ти сама бачиш з небес🙏🏻 Відчуваємо, що ти завжди поруч. Дуже сумуємо, любимо та завжди пам‘ятаємо.❤️", — написала Яна під фото з виступу "Дизель шоу", на якому Поплавька була в центрі сцени, а Глущенко, Вікторія Булітко та інші артистки на її фоні.
Шанувальники "Дизель шоу" в коментарях також висловлюють співчуття:
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"Боже, пройшло як швидко 4 роки ....Нехай буде земля пухом";
"Світла пам'ять 💔💔. Хороші люди так часто йдуть скоро(";
"Не віриться, що вже стільки років пройшло 😢😞";
"Як Мариночки не вистачає у колективі, цього шарму та нових ідей..... Пухом земля... Була на концерті у Києві за пів року до такої трагедії, саме страшне, коли бачив людину повну сил , емоцій, гумору...і така сумна новина....на жаль...хочь і пройшло чотири роки, але наче як учора".
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