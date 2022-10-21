На своей странице в Instagram Глущенко разместила краткий, но эмоциональный пост, посвященный покойной артистке.

Напомним, утром 20 октября 2018 года автобус с актерами Дизель шоу, которые возвращались с гастролей, врезался в грузовик в Киевской области. Марина Поплавская стала единственной жертвой этой аварии, она погибла на 49-м году жизни. Яна Глущенко тогда также получила травмы и перенесла операцию на колене.

"Лялюня, четыре года без тебя… Какими они были, ты сама видишь с небес🙏🏻 Чувствуем, что ты всегда рядом. Очень скучаем, любим и всегда помним.❤️", — написала Яна под фото с выступления "Дизель шоу", на котором Поплавская была в центре сцены, а Глущенко, Виктория Булитко и другие артистки на ее фоне.

Поклонники "Дизель шоу" в комментариях также выражают соболезнования:

"Боже, прошло как быстро 4 года… Пусть будет земля пухом";

"Светлая память 💔💔. Хорошие люди так часто уходят скоро(";

"Не верится, что уже столько лет прошло 😢😞";

"Как Мариночки не хватает в коллективе, этого шарма и новых идей... Пухом земля... Была на концерте в Киеве за полгода до такой трагедии, самое страшное, когда видел человека полного сил, эмоций, юмора... и такая печальная новость....к сожалению...хоть и прошло четыре года, но как вчера".

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