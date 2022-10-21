Стремоусов, окрім іншого, відомий своєю маячнею серед яких, наприклад, вірш у тому, як увесь світ приєднується до Росії.

"Уже скоро по всій планеті Земля пройдуть народні референдуми возз'єднання з Росією. І це, братики, не фантастика - це реальність туманної Андромеди", - повідомив Стремоусов, зачитавши вірш.

Юрій Великий не залишив це без уваги і тонко потролив зрадника України.

«На даний момент у Херсоні, як і раніше, все спокійно і безпечно, тому я записую це звернення з Генічеська», - заявляє герой пародії, вихваляючись, що чергове угруповання ЗСУ було знищено за допомогою «корма-дромікадзе, вибачте, дрона-камікадзе».

Наступне своє відео «Спермострусів» вже записує з Євпаторії та закликає жителів Херсона їхати, щоб «дивитися світ, поки тільки російський».

«У Криму стільки пам'яток! Руїни Херсонеса, руїни Кримського мосту. Дуже рекомендую» - заявив Великий, пародуючи колаборанта, заявляючи, що росіяни, як брати, також завжди будуть раді бачити тих, кому ще гірше, ніж їм.

І на завершення артист також зачитав «напутній вірш» у дусі Стремоусова:

«Бачу ями та грязюку,

Бачу п'яного бомжа -

Це російське привілля,

Це – батьківщина моя!

Бачу звалище в Таганрозі,

Церква, де скошений хрест.

Це російська держава

Тут повно лайнових місць…»

У коментарях до пародії користувачі Інтернету дякують Юрію Великому за настрій і визнають, що гумор дає можливість відволіктися від страшної дійсності:

«Кожне слово – це шедевр», «Дай бог неймовірного везіння нашим захисникам», «вірші зробили мій вечір! Браво великому артисту та справжній сміливій людині!», «Дякую за позитив».

Нагадаємо, раніше Юрій Великий та зірка Жіночого кварталу записали пародію на окупанта та його дружину.

Також повідомлялося про пародію Юрія Великого на Сергія Шойгу, яку оцінили навіть росіяни.

Раніше Юрій Великий зняв пародію на туристку із Криму.