У зйомках нової пародії Юрія Великого також взяли участь Володимир Золкін та актриса «Жіночого кварталу» Анастасія Оруджова, пише Politeka.net.

Оруджова виконала роль дружини російського окупанта, який потрапив у полон.

У пародії дружина полоненого окупанта цікавиться у Золкіна, коли її чоловік уже нарешті загине, бо «вона за нього сильно переживає», але «Ладу пригледіла».

«Таку, знаєте, червоненьку. Під колір нігтів, а їх лише дві залишилося, вони взагалі тут розлітаються як гарячі пиріжки. І хотілося б, щоб Ваня якнайшвидше розлетівся вже», - каже дружина окупанта.

У розмові з чоловіком «Настюня» просить його зателефонувати їй після семи, бо вона на манікюрі, а вона «місяць чекала, щоби сюди потрапити».

"Що у тебе з обличчям, що вони з тобою зробили?" - запитує дружина окупанта.

«Ну що зробили, помили мене!», - відповідає Ваня.

У коментарях до пародії користувачі Мережі дякують Великому за нову можливість посміхнутися і посміятися, а також висловлюють окремий респект Золкіну.

«Я уявляю, як Золкін себе стримував, щоб не засміятися. Юрію, браво! Ви найкращий!», «Титан гумору та оплот серйозного розсудливості, колаборація на яку ми так чекали», «Хлопці ви всі разом настільки реалістичні, каталася від сміху, як таке можна було придумати», «міміка Насті - окремий шедевр», «Кооперація просто космос», «Шикарне тріо», - пишуть у коментарях до відео.

Нагадаємо, раніше Юрій Великий висміяв Медведчука на "прийомі" у Путіна.

Також повідомлялося про пародії Юрія Великого на Сергія Шойгу, яку оцінили навіть росіяни.

Раніше Юрій Великий зняв пародію на туристку із Криму.